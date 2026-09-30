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Schönebeck'te Üç Köprü Koşusu'na yaklaşık 700 sporcu katıldı, Söke temsil edildi.

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Schönebeck'te Üç Köprü Koşusu'na yaklaşık 700 sporcu katıldı, Söke temsil edildi.
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Almanya'nın Schönebeck kentinde düzenlenen Üç Köprü Koşusu'na yaklaşık 700 sporcu katıldı. Söke ve Gürcistan'ın Mtskheta kentinden konukların yer aldığı etkinlikte Söke'yi akademisyenler temsil etti, etkinlik 30 yıllık kardeş şehir ilişkisine anlam kattı.

Söke'nin kardeş şehri Almanya'nın Shönebeck Kenti'nde yaklaşık 700 sporcunun katıldığı "Üç Köprü Koşusu"nda; Söke ve Gürcistan'ın Mtskheta kentinden gelen konuklar da yer aldı. Düzenlenen 'Üç Köprü Koşusu'nda Söke'yi Doç. Dr. Belgin Tarhan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bora Tarhan, Araştırma Görevlisi Dr. Burcu Demirdöven temsil etti.

Almanya'nın Schönebeck (Elbe) kentinde düzenlenen "Üç Köprü Koşusu", yaklaşık 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sporun yanı sıra farklı ülkeler ve kardeş kentler arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesine de katkı sağlayan organizasyonda, Schönebeck'in kardeş şehirlerinden konuklar da yer aldı. Koşuya, Schönebeck'in Gürcistan'daki kardeş şehri Mtskheta'dan Nana Kapanadze ve Giorgi Kvakhadze katılırken, Söke'yi Doç. Dr. Belgin Tarhan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bora Tarhan, Araştırma Görevlisi Dr. Burcu Demirdöven temsil etti.

Organizasyonun ana teması olan "Farklı yollar, aynı gelecek" mesajı da koşunun ruhunu yansıttı. Schönebeck, Söke ve Mtskheta'dan katılımcıların aynı etkinlikte buluşması, kardeş kent ilişkilerinin yalnızca protokol ziyaretleriyle sınırlı kalmadığını; spor, kültür ve sosyal etkinliklerle de devam ettiğini gösterdi.

Etkinlik; Söke ile Schönebeck arasındaki 30 yıllık kardeş şehir ilişkisine de ayrı bir anlam kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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