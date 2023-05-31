Sanatçı Nuri Kuzucan'ın 'Pasaj' adlı sergisi Arter'de açıldı

Sanatçı Nuri Kuzucan'ın otoportre eser seçkilerinden oluşan "Pasaj" adlı kişisel sergisi, kültür ve yaşam alanı Arter'de sanatseverlere kapılarını açtı.

Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer'in yaptığı sergi açılışına Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Açılış programında konuşan Kuzucan, "Resim yapmanın bu hayatta bana en büyük hediye olduğunu söylemek yanlış olmaz. Otoportrenin çok uzun soluklu bir şey olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Serginin bir bütünün parçası olduğuna dair Fereli'nin yorumunu alıntılayan Kuzucan, sanat hayatının öncesi ve sonrasına dair izler taşıdığını kaydederek, "Bu serginin iyiye doğru geçişi sağlaması ve bu anlamda bir başlangıç teşkil etmesini umuyorum." temennisinde bulundu.

Pasaj sergisi, Kuzucan'ın eski ve yeni üretimlerinden oluşturulan bir seçkiyi mekana özgü mimari düzenlemeyle bir araya getiriyor.

Kaos ve düzen, ışık ve gölge, boşluk ve doluluk, yüzey ve derinlik, iç ve dış gibi zıtlıklar etrafında kurgulanan eserlerin oluşturduğu sergi, zihinsel ve algısal bir akışkanlığı merkezine alıyor.

Sergi, Arter'in birinci katında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Pazartesi hariç her gün açık olan Arter binasına Taksim ve Tepebaşı'ndan ücretsiz servis araçlarıyla ulaşılabiliyor.