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Sanatçı Ali Kınık, Manavgat'ta konser verdi

Sanatçı Ali Kınık, Manavgat'ta konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Sanatçı Ali Kınık, Manavgat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gençlik Şöleni' kapsamında Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği programda sanatçı Kınık, sevilen türkülerini seslendirdi. Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti. Konseri AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın da izledi.

Sanatçı Ali Kınık, Manavgat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Şöleni" kapsamında Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği programda sanatçı Kınık, sevilen türkülerini seslendirdi.

Ücretsiz konsere ilgi gösteren vatandaşlar, türkülere eşlik etti.

Konseri AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve İbrahim Aydın da izledi.

Kaynak: AA / Cemal Turan Kaya - Kültür Sanat

Cumhuriyet Meydanı Gençlik Haftası Ali Kınık Manavgat Kültür Sanat Haberler

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