Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun Devlet Opera ve Balesi '19 Mayıs Gençlik Konseri' verdi

Samsun Devlet Opera ve Balesi '19 Mayıs Gençlik Konseri' verdi

Kültür Sanat Haberleri

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Gençlik Konseri' düzenledi. Konserde, Çek besteci Antonin Dvorak'ın eserleri seslendirildi ve genç viyolonsel sanatçısı Beliz Güney solist olarak yer aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi N(SAMDOB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "19 Mayıs Gençlik Konseri" verdi.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Çek besteci Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel konçertosu Op.104" ve "9. senfoni Op.95" adlı eserleri seslendirildi.

Şef Patrick David Murray'ın orkestrayı yöneteceği konserde, uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik ödülleri bulunan genç viyolonsel sanatçısı Beliz Güney solist olarak yer aldı.

Başkemancı olarak Gözde Yardımlı'nın da sahne aldığı ve iki bölümden oluşan konser beğeni ile takip edildi.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Kültür Sanat

Gençlik Samsun Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title