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Rize'de 5. Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması Yapıldı

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 5. Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması'nda 25 atmaca, tüy rengi ve kafa yapıları ile değerlendirildi. Yarışmada en uzağa uçabilme yeteneği de sınandı. Katılımcılar, yarışmanın ardından bağları çözülen 60 atmaca doğaya saldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması gerçekleştirildi.

Belediye Gençlik Parkı'nda organize edilen etkinlikte atmaca tutkunları ilk önce kayıt yaptırdı.

Kızıl, beyaz, kara ve sarı kategorilerinde 25 atmacanın yer aldığı yarışmada, jüri üyeleri tarafından tüy rengi ve kafa yapıları değerlendirilmesi yapıldı.

Güzellik yarışmasının yanı sıra en uzağa uçabilme yarışı da gerçekleştirildi.

Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay, gazetecilere, bu kültürün 500-600 yıl öncesine dayandığını söyledi. Atmacanın üç özelliği olduğunu anlatan Altay, "Hızlı, güçlü ve dayanıklı bir hayvan. Karadeniz insanını yansıttığını düşünüyorum. Bu türle bir bağ kurup evlat gibi besliyorlar. 3-4 aylık bir süreç içerisinde bakımını yapıp sonradan tekrar doğaya salıyorlar. Bu avcılık değil, bir kültürdür." diye konuştu.

Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün de bu işin bir hayvan sevgisi olduğunu vurgulayarak, "Babam bir dönem evde atmaca besledi. Benim de beslediğim dönem olduğu için hiç yabancı değilim. Ben de bu kuşlarımızı çok severim. Bu iş bir hayvan sevgisidir." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ayaklarındaki bağları çözülen 60 atmaca doğaya salındı.

Yarışmada dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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