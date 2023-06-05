Pera Müzesi'nde Kahramanmaraş depremleri paneli düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin kültürel mirasa etkilerini değerlendirmek üzere panel düzenlenecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin kültürel mirasa etkilerini değerlendirmek üzere panel düzenlenecek.

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD) ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezinin (ANAMED) desteğiyle "6 Şubat Depremi ve Sarsılan Mirasımız: Yaşayanlar Anlatıyor" başlıklı panel, 8 Haziran 16.30 - 20.00 saatlerinde Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

Panelde müzelerin bu büyük doğal afet karşısında varlıklarını sürdürme çabaları ve bulundukları bölgede yaşamın normale dönmesine verecekleri katkı, 6 Şubat depremini yaşayan ve sonrasında kurtarma, emniyete alma, hasar tespiti ve iyileştirme çalışmalarını yürüten müzeciler tarafından birinci ağızdan paylaşılacak.

Bu güncel deneyimlerin özellikle İstanbul gibi kendi depremini bekleyen bir kentte kültür varlıkları ve müzecilik alanında çalışan uzmanlara ışık tutması amaçlanıyor.

MMKD'den Dr. Gül Pulhan'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Kazı ve Müzelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yahya Coşkun, Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş ve Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, depremin hemen ardından yürüttükleri çalışmaları anlatacak.

Hatay Müze Müdürü Ayşe Ersoy, Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünal ve deprem bölgesinde görevlendirilen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, deprem esnasında ve sonrasında müzelerde yaşananları paylaşacak.

Deprem bölgesinde "enkaz arkeolojisi" çalışmalarını yöneten Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Aslan da kurtarma çalışmalarını ve deneyimlerini aktaracak.