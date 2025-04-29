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Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı

Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı
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Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu İngiltere'de düzenlenen müzayede 52 milyon TL'ye alıcı buldu.

İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.

Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı

KAYIP SANILIYORDU, 52 MİLYON TL'YE SATILDI

Kayıp olduğu düşünülen 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.

Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı

HAREMİ TASVİR EDİYOR

Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Kültür Sanat
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