Osman Hamdi Bey'in kayıp sanılan tablosu 52 milyon TL'ye satıldı
Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu İngiltere'de düzenlenen müzayede 52 milyon TL'ye alıcı buldu.
İngiltere'deki Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.
KAYIP SANILIYORDU, 52 MİLYON TL'YE SATILDI
Kayıp olduğu düşünülen 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.
HAREMİ TASVİR EDİYOR
Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Kültür Sanat