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Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlanıyor' Tablosu 1 Milyon Sterline Satıldı

Osman Hamdi Bey'in 'Kahve Hazırlanıyor' Tablosu 1 Milyon Sterline Satıldı
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19'uncu yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait 'Kahve Hazırlanıyor' tablosu, Londra'daki müzayedede 1 milyon sterline satıldı. Tablonun, isimsiz bir alıcı tarafından telefon teklifiyle satın alındığı açıklandı.

19'uncu yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait 'Kahve Hazırlanıyor' tablosu, Londra'da düzenlenen müzayedede 1 milyon sterline satıldı.

19'uncu yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait bir tablonun, dün Londra'da düzenlenen bir müzayedede 1 milyon sterline (1,3 milyon dolar) satıldığı bildirildi. Avrupa'daki özel koleksiyonlarda bir asırdan fazla sürede kaldıktan sonra yeniden gün yüzüne çıkan 1881 tarihli 'Kahve Hazırlanıyor', yakın zamana kadar sadece ünlü fotoğrafçılar Jean Pascal Sebah ve Policarpe Joaillier tarafından aynı yıl çekilen siyah-beyaz bir fotoğraftan biliniyordu.

Tablonun, isimsiz bir alıcı tarafından telefon teklifiyle satın alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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