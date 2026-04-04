Ordu'da gastronomi turizminin geleceği değerlendirildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde "Köklerden Geleceğe-Ordu Gastronomi Buluşması" programı düzenlendi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) öncülüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi işbirliğinde Taşbaşı Kilisesi Sanat Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, tarımdan turizme, ekonomiden teknolojiye, yazılımdan gıdaya kadar her alanda yaptıkları çalışmalarla kentin marka değerini arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Ordu mutfağını geçmişten bugüne ve geleceğe taşımanın en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten İnanır, "Gastronomi sadece yemek değil, aynı zamanda turizm, ekonomi, üretim, istihdamdır. Ayrıca gastronomi bir şehrin marka değeridir. Bizler de şehrimizin marka değerini yükseltmek için gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise gastronomi ve turizmin çok önemli bir alan olduğunu, turistlerin yeni bir seyahat rotası çizerken bölgenin gastronomisine ve lezzetine baktığını aktardı.

Kentte başarılı alanların bulunduğunu vurgulayan Tepe, yaptıkları her çalışmada asıl amaçlarının şehre yeni yeni kimlikler kazandırabilmek olduğunu kaydetti.

OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel de Ordu'nun kirlenmeden ve bozulmadan, yaşanabilirlik vasfını yitirmeden büyümek istediğini belirtti.

Turizmden de pay almak istediklerine işaret eden Karlıbel, "Artan kültür seviyesi, farklılaşan yaşam zevki ve hayata bakış açısı yeni turizm akımları başlatıyor. Burada gastronomi çok önemli bir pay alıyor ve hızla yükselen bir trend. İnsanlar artık bölgeyi sadece görsel olarak değil, kültürüyle de yaşamak istiyor. Bu kültürün içinde kıyafetinden müziğine kadar birçok enstrüman var. Gastronomi de yine bu işin en önemli parçası." dedi.

Konuşmaların ardından gastronomi yazarı Adnan Şahin'in moderatörlüğünde, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özge Samancı, Habertürk Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı ile gastronomi yazarı ve akademisyen Rıfat Pir sunum yaptı.

Programa, Vali Muammer Erol, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile davetliler katıldı.