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Ordu'da 19. Çambaşı Kış Festivali Başladı

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 19. Çambaşı Kış Festivali başladı. Festivalde off-road gösterileri ve kayak yarışları yapıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde "19. Çambaşı Kış Festivali" başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi işbirliğinde 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen festivalde, off-road kulüplerince gösteri sunuldu.

Yaklaşık 50 aracın yer aldığı gösteriler, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Çambaşı Kayak Merkezi'nde de 70 civarında katılımcıyla kayak yarışları gerçekleştirildi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Çambaşı Yaylası Kabadüz Ordu Festival Turizm Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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