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Odunpazarı Belediyesi, Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi düzenliyor

Kültür Sanat Haberleri

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği ile birlikte 7 Temmuz Cuma günü Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği ile birlikte 7 Temmuz Cuma günü Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, kültürlerin unutulmaması ve kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Hemşeri dernekleri ile iş birliğine devam eden belediye, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği ve Kırım Ailesi ile birlikte Kırım Müzik Şiir Dinletisi ve Halk Oyunları Gösterisi düzenleyecek.

Gösteri, 7 Temmuz'da Odunpazarı Belediyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi'nin yanında bulunan Arasta Çarşısı'nda saat 19: 00'da başlayacak.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

Odunpazarı Belediyesi Eskişehir Kırım Kültür Sanat Haberler

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