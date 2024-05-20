Mudanya'da Halk Dansları Gösterisi

Mudanya Belediyesi ve Bursa Artvin Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte halk dansları topluluğu Prusa Sanat ve Spor Kulübü gösteri sundu.

Nudanya Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen gösteriyi sanat yönetmeni Akif Oktay ve Ökkeş Karabörk yönetti.

Gösteride yöresel kıyafetler ile müzik eşliğinde dans figürleri sergileyen 74 kişilik ekip, sanatseverlerin beğenisine topladı.