Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek - Haberler

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Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek

AA - Serkan Avci - Kültür Sanat
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Mersin'de ertelenen Ceylan Ertem konseri 8 Haziran'da gerçekleştirilecek

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında daha önce ertelenen Ceylan Ertem konserinin 8 Haziran'a alındığı duyuruldu.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında daha önce ertelenen Ceylan Ertem konserinin 8 Haziran'a alındığı duyuruldu.

Festivalden yapılan yazılı açıklamada, 25 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanırken ertelendiği duyurulan konserin yeni tarihinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında 25 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan ve şehitlerimizden dolayı ertelenen Ceylan Ertem konseri, 8 Haziran Çarşamba saat 20.00'de Tarsus Baca Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs'ta teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olması üzerine kentte 25 Mayıs'ta yapılması planlanan Ceylan Ertem konserinin ertelendiği duyurulmuştu.

AA / Serkan Avci - Kültür Sanat

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Ceylan Ertem, Haziran, Mayıs, Kültür Sanat, Haberler

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