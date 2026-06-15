Perşembe Yaylası yaz ziyaretçilerini ağırlıyor

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası yazın gelmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Çimlerle kaplı yayladaki mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, ziyarete gelenlerin ilgisini çekiyor.

Gölü ve şelalesiyle de dikkati çeken yaylaya gelenler otel, pansiyon ve bungalovlarda konaklayabiliyor.

Ziyaretçilerden bazıları doğa harikası menderesleri fotoğraflarken bazıları ise gölet çevresinde vakit geçirip orman gülleri arasında piknik yapıyor.

Dört mevsim ziyaret edilebiliyor, en çok ziyaretçi yazın geliyor

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, AA muhabirine, 12 ay ziyaret edilebilen yaylayı, geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiğini söyledi.

Yaylaya, dünyada eşi benzeri az rastlanan doğa harikası menderesler nedeniyle ilgi gösterildiğini belirten Gündoğar, bunun yanı sıra doğal gölet ve Çiseli Şelalesi'nin de ziyaretçilerin dikkatini çektiğini ifade etti.

Yaylada aynı zamanda şehitlik ve türbe bulunduğunu anlatan Gündoğar, gelenlerin buraları da ziyaret edebildiğini vurguladı.

Perşembe Yaylası'nın tarım ve hayvancılıkla da öne çıktığına işaret eden Gündoğar, "Bölgede yıllık 30 bine yakın kuzu, 5 bine yakın da büyükbaş hayvan yetiştiriliyor." dedi.

Gündoğar, yaylanın dört mevsim ziyaret edildiğini ancak en çok ziyaretçinin yazın geldiğini belirterek, "Baharla birlikte hem il dışından hem de yurt dışından ziyaretçiler gelmeye başladı. Mayıstan itibaren yeni turlar düzenlenmeye başlandı. Yaylaya şu anda günlük 30 civarı tur otobüsü geliyor." diye konuştu.

Yaylaya bu yılki ziyaretçi hedeflerine değinen Gündoğar, "Bu yıl Perşembe Yaylası'na 1 milyon 300 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Belediye olarak her alanda hazırız. Ziyaretçilerimizi sorunsuz bir şekilde ağırlama potansiyeline sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğar, her geçen yıl yaylada konaklama imkanının daha üst seviyelere çıkarıldığını sözlerine ekledi.

"Doğası çok güzel bir yaylaya sahibiz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise "Doğası çok güzel bir yaylaya sahibiz. Hem turizm hem de tarihi itibarıyla Perşembe Yaylası çok önemli bir merkez." dedi.

Yaylanın çok sayıda ziyaretçi çektiğini anlatan Toparlak, "Gelenler burada konaklama imkanı da bulabiliyor. Biz, buradaki güzellikleri herkesin görmesi arzusundayız." diye konuştu.

Perşembe Yaylası'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Şenel Derin de yaylanın doğasına ve temiz havasına hayran kaldığını söyledi.

Tokat'tan yaylayı ziyarete geldiğini ifade eden Songül Öz ise karşılaştığı manzarayı çok beğendiğini kaydetti.