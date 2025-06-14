Melek Filo'dan Boraboy Gölü'nde Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

'Melek Filo'dan Boraboy Gölü'nde nefes kesen tatbikat

AMASYA - Türk Hava Kuvvetleri'nin hayat kurtaran kanatları 'Melek Filo', Amasya'nın saklı cenneti Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda düzenlenen gösteride nefesleri kesen bir kurtarma tatbikatına imza attı. Tatbikatı izleyenler havadaki helikopteri fotoğraflayıp selfie yapmaya da çalıştı.

Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan filo, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kutlamalarına katıldı. Pilot, arama - kurtarma ihtisaslı personel, uçuş tabibi ve uçuş teknisyeninden oluşan timi taşıyan helikopter, üstten havalanarak Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na ulaştı. Burada derin suyun içinde mahsur kalan bir vatandaş, zodyak bottan atlayan personel tarafından kurtarılarak sarkıtılan vinç yardımıyla helikoptere çıkartılıp ilk yardım müdahalesinin peşinden hastaneye ulaştırıldı.

Tatbikatı takip eden Amasya Valisi Önder Bakan, "Pilotlarımızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü, kuvvetini, dosta güven düşmana korku salan faaliyetlerini izledik. Onlarla gurur duyduk" dedi.

Tatbikatı eğlenceli ve zevkli bulan vatandaşlardan Tuğba Özkan, "Farklı ülkelerden gelen insanlarla coşku içerisinde heyecanla izledik. İlk yapılan bir gösteriydi. Bizde zaten sabah erkenden yerimizi almıştık. Heyecanla bekledik ve de çok da güzel sonuçlanmış oldu" diye konuştu.

Erhan Gündüz de, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle bir gösteri yapması bütün izleyenleri ve bizleri gayet gururlandırdı. Zevkli bir şekilde izledik. Helikopterin gücünü, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kabiliyetini hep birlikte izledik" şeklinde konuştu.

Tatbikatı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ve protokol üyeleri de izledi.