Marangoz baba ve 3 oğlu aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 75 yaşındaki marangoz ustası Hacı Yasin Çevik ve 3 oğlu, aile atölyesinde aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan atölyesinde 3 çocuğuyla birlikte marangozluk mesleğini 61 yıldır severek sürdüren Hacı Yasin Çevik, mesleği öğrettiği 3 oğluyla aynı işi yürütmenin mutluluğunu yaşıyor. İlkokul eğitiminin ardından mesleğe çırak olarak başlayan, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğini severek sürdüren ve mesleği sayesinde 4'ü erkek 7'si kız olmak üzere 11 çocuk büyüten Çevik, çocuklarına da yıllardır geçimini sağladığı mesleğini öğretti. Mesleği sayesinde 10 çocuğunu evlendirip ev sahibi yapan Hacı Yasin Çevik'in 3 oğlu da babasından öğrendikleri yöntemlerle mesleklerini çocuklarına ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Sabah erken saatlerde geldikleri atölyelerinde tezgahın başına geçen Çevik'in çocukları, çalışma azmi ve ustalıklarıyla gün boyu aile ortamında çalışıyor.

Atölyesinden kopmamak için çocuklarıyla birlikte çalışıyor

Büyük emekler vererek öğrendiği mesleğini severek yaptığını ifade eden Çevik, 75 yaşında olmasına rağmen hem boş durmamak hem de atölyesinden kopmamak için çocuklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ustasının öğrettiği mesleği kendisinin de 3 oğluna en iyi şekilde öğrettiğini belirten Çevik, çocukken öğrendiği marangozluk mesleğinde kısa bir süre çırak olarak çalıştıktan sonra kalfa olarak Suudi Arabistan'a gittiğini ve 9 yıl sonra Türkiye'ye döndüğünü anlattı. Çevik, 2 yıl Kahramanmaraş'ta çalıştıktan sonra 1989 yılında Gaziantep'te kendi iş yerini kurduğunu belirterek, kendi imkanlarıyla açtığı atölyesinde yıllardır müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

"Mesleğimi çocuklarımla beraber sürdürüyorum"

Mesleğini birçok kişiye öğrettiğini belirten Çevik, "Elemanlarımdan kimisi iş yeri açtı, kimisi başka işe yöneldi ve kimisi de yurt dışına çıktı. Daha sonra çocuklar yetişince mesleği beraber devam ettiriyoruz. Çocuklarımla beraber mesleğimi sürdürüyorum. Biz bize olduğumuz için bizde mesai kavramı yoktur. Allah'a hamd olsun mesleğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Birçok sektörde eleman sıkıntısı yaşandığı için marangoz sektöründe de yetiştirecek eleman ve kalfa bulamadıklarını belirten Çevik, mesleğini sevdiği için çocuklarına da öğrettiğini aktardı. Sabah erken saatinden itibaren işinin başında olduğunu belirten Çevik, "Çocukluğumdan beri bu şekilde alıştık. Allah'a hamd olsun sıhhatim yerindedir. Sağlıktan yana bir şikayetim yoktur. Sağlığım el verdiği müddetçe mesleğimi sürdüreceğim" diye konuştu.

"Hayatımız bu mesleğin içinde geçti"

Babasının yanında mesleği öğrenen Mehmet Çevik, "Çocukluktan beri bu mesleğin içerisindeyiz. Hayatımız bu mesleğin içinde geçti. Babamın mesleği sevdiği kadar bizde bu mesleğin içinde yetiştiğimiz için biz de babamızın mesleğini çok seviyoruz. İşimizi sevgiyle yapıyoruz. İnsanları memnun etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar çok şükür kardeşler arasında bir sıkıntı yaşamadık. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Atölyemiz aile atölyesidir. O yüzden babamızın bize verdiği terbiyeden ve eğitimden memnunuz" diye konuştu.