Mameki Fest Tunceli'de Coşkuyla Sona Erdi

Tunceli'de üç gün süren ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı Mameki Fest sona erdi.

Kentte Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla Mameki Parkı'nda festival organize edildi.

Festival programı kapsamında çocuklar ve yetişkinlere yönelik spor, sanat ve kültürel birçok etkinlik düzenlendi.

Belirli saatlerde festival alanına gelen katılımcılar oyun stantlarını gezip çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Organizasyonun son gününde ise Grup Arjen ve halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan konser verdi.

Orhan, "Dersim Dört Dağ İçinde", Yar Elde Kaldıktan Sonra", "Kırılsın Ellerim", "Bu Sevdadan Kurtulayım", "Bahçada Yeşil Çınar"gibi şarkıların yer aldığı çok sayıda eser seslendirdi.

Vatandaşlar da söylenen şarkılara eşlik edip halaylar çekti.???????