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Malatya'nın Son Kalaycısı Süleyman Nakışlı Mesleğine Sahip Çıkıyor

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74 yaşındaki kalay ustası Süleyman Nakışlı, 57 yıldır sürdürdüğü kalaycılık mesleğini depremlere rağmen kesintisiz devam ettiriyor. Malatya'da kalan 6 kalaycıdan biri olan Nakışlı, mesleğini büyük bir aşkla yaşatmaya çalışıyor.

Malatya'da 57 yıllık kalay ustası zamana direniyor

MALATYA - Teknolojiye yenik düşen kalaycılık mesleğinin Malatya'daki son temsilcilerinden 74 yaşındaki Süleyman Nakışlı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Nakışlı, kentte 6 kalay ustasının kaldığını belirterek ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

Malatya'da yaşayan 74 yaşındaki kalay ustası Süleyman Nakışlı ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Nakışlı, kentte 6 kalaycı ustasının kaldığını belirterek, ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

Depremlerde işyerleri yıkılan 74 yaşındaki kalay ustası Süleyman Nakışlı, her şeye rağmen mesleğini sürdürüyor. Şanlıurfa'dan Malatya'ya uzanan yolculuğun ardından 17 yaşında kentte kalaycılık mesleğine başlayan Süleyman Nakışlı o gün bugündür mesleğini büyük bir aşkla devam ettiriyor. Kentte bir elin parmakları kadar kalan kalay ustaların zamana direndiğini kaydederek 57 yıldır kesintisiz kalaycılık mesleğini sürdürdüğünü ifade eden Süleyman Nakışlı 6 Şubat depremlerinin ardından bir çok zanaat ustasının kent dışına çıkış yaptığını söyledi.

Depremler öncesi kentin simge mekanlarından tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösterdiklerini ifade eden Nakışlı, şimdilerde konteynerde sürdürdükleri işlerinde memnun olduklarını belirterek, ayakta durmaya çalıştıklarını kaydetti.

Malatya'nın Son Kalaycısı Süleyman Nakışlı Mesleğine Sahip Çıkıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Kültür Sanat

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