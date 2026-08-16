Malatya Kültür Yolu Festivali 8. Gününde, Bağlama Atölyesinden Etnospor Etkinliklerine Uzanan Zengin Programla Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, sekizinci gününde müzik kültüründen kentin yaşayan mirasına, geleneksel spor ve oyunlardan el sanatlarına uzanan etkinliklerle devam etti.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bağlama Yapımı Atölyesi'nde, Türk halk müziğinin temel çalgılarından biri olan bağlamanın yapım geleneği ele alındı. Kökeni Orta Asya kopuzuna dayandırılan bağlamanın tekne, sap ve göğüs bölümlerinden oluşan yapısı tanıtılırken, çalgının yalnızca müziğin değil, sözlü kültürün aktarımındaki yeri de anlatıldı. Aşık geleneği içinde hikaye anlatımına eşlik eden bağlamanın toplumsal hafızanın korunmasında üstlendiği rol ziyaretçilere aktarıldı.

Malatya'nın yaşayan mirası kültürel hafızayı canlı tuttu

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Yaşayan Miras: Malatya Sergisi", festivalin sekizinci gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü. Tespih, iğne oyası, ahşap işleri, deri işlemeciliği, bebek ve enstrüman yapımı gibi farklı sanat ve zanaat dallarının yer aldığı sergi; ustaların el emeği, bilgi birikimi ve üretim kültürü üzerinden Malatya'nın somut olmayan kültürel mirasına ışık tuttu.

Geleneksel spor ve oyunlar çocukların deneyimine taşındı

100.Yıl Kent Parkı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen Etnospor etkinlikleri, çocukları geleneksel spor ve oyunlarla buluşturmayı sürdürdü. EtnoTır kapsamında oluşturulan deneyim alanlarında okçuluk ve mas güreşini yakından tanıyan çocuklar, mangala ile geleneksel oyun kültürünü deneyimledi.

Etnospor programında geleneksel el sanatları da yer aldı. Ebru ve ıhlamur baskı atölyelerine katılan çocuklar üretim süreçlerine dahil olurken, spor, oyun ve el sanatlarını aynı alanda deneyimleme fırsatı buldu.

Malatya Kültür Yolu Festivali, müzik kültüründen geleneksel zanaatlara, sergilerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla 16 Ağustos'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı