Malatya'da 72'nci Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Bu yıl 72'ncisi gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Köprügözü Sosyal Tesisleri'ne kadar yürüdü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, festival kapsamında gösteri yaptı.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin ilim, irfan, edep, kültür ve bin yıllık Türk İslam yurdu olduğunu söyledi.

Şeyh Hamid-i Veli ve Hulusi Efendi'nin diyarında zafer ayında birlik ve beraberliğin artırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Gülyer, şunları kaydetti:

"Bu ulvi günde, mübarek günde al sancağımıza selam olsun. Aziz yurdumuza selam olsun, bugünlere gelmemize vesile olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyorum. Bildiğiniz gibi Darende'miz 7 bin yıllık kültür başkenti. İlçemiz, tarihi ve manevi iklimiyle Anadolu'muzun güzide ilçelerindendir. Türk milleti, örf ve adetini sürdürmekte dünyada birinci sıradadır."

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da Darende halkıyla kültürel mirasa sahip çıktıklarını ifade ederek, ata sporlarının ilçede yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi.

Festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.