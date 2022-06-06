Luma Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Haberler

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım iş birliğiyle düzenlenen Luma Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda yapılan kapanış törenine katılan ve ödül kazanan projelere ödüllerini veren isimler arasında İSTEK Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Ay Yapım'dan Kerem Çatay ve Yamaç Okur, senaristler Ece Yörenç ve Sema Ergenekon, yönetmenler Onur Saylak ve Erdem Tepegöz de yer aldı.

Festival kısa film projelerini gerçekleştirmek isteyen öğrencileri desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirildi. 300'ün üzerinde öğrencinin başvurduğu festivalde, Kısa Film Yarışması, Kısa Film Senaryo Yarışması ve Uzun Metraj Senaryo Yarışması ödülleri verildi.

Açıklamada, ödül töreninin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, şunları kaydetti:

"Bir akademisyen olarak şunu düşündüm: Sinema aslında bizim çok önemli bir parçamız. Doğduğumuz andan itibaren bir şeyler izlemeye başlıyoruz. Şu anda da hayatımızın çok büyük bir kısmı, entelektüel tartışmalarımız, eğlencemiz, birbirimize aktardığımız konular. Gerçekten sinema bizi yaşama bağlıyor. ve şimdi sizi bu kadar verimli, heyecanlı, böyle başarılı bir yarışmanın ödül töreninde görmek çok büyük bir mutluluk."

Ay Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Çatay da yeni yetenekleri, yeni projeleri keşfetmenin en doğru yolunun festivaller olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Luma Kısa Film Festivali'nin 10'uncu yılında da benzer konuşmaları yapıyor oluruz. Sayın rektörümüze ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Sinema kulübüne, en çok da bu kadar kısa sürede başvuruda bulunduğunuz için siz öğrencilere teşekkür ediyorum. İnşallah her birinizin bu filmlerini bir gün bir yerde izleriz."

Kısa film yarışması

Yönetmen Ali Bilgin, oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil ile senarist Sema Ergenekon'dan oluşan kısa film yarışması ana jürisinin belirlediği 10 kısa filmden oluşan Luma Kısa Film seçkisi 3 gün boyunca yönetmen ve ekiplerin katılımıyla Yeditepe Üniversitesi'nde gösterildi. 10 bin lira değerindeki En İyi Kısa Film Ödülü Halil Ercüment Çayır'ın "İlk 10000" isimli kısa filmine verildi. Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 5 bin liralık "İzleyici Ödülü"nü Celal Yücel Tombul'un "Meryem", 5 bin liralık mansiyon ödülünü ise Baturay Tunçat'un "Gün Işığı" kısa filmi aldı.

Kısa film senaryo yarışması

Ön jürinin belirlediği 10 kısa film projesinin senarist ve yönetmenleri, senarist Ece Yörenç, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Onur Saylak'tan oluşan ana jüriye sunumlarını gerçekleştirdi. Jürinin seçtiği Hasan Aydın, "Baykuş Sesleri ve Sinekler", Ahmet Duvar, "Karayazı" ve Arif Canpolat, "Kuşlar İşer mi" isimli kısa filmlerini gerçekleştirebilmeleri için 15'er bin lira değerindeki "En İyi Senaryo" ödüllerini aldılar. Ayrıca ilki düzenlenen Luma Kısa Film Festivali'ne özel, finale kalan 10 kısa film projesine filmlerini çekmeleri halinde Ay Yapım tarafından color ve ses miksaj işlemlerini kapsayan post prodüksiyon ödülü verildi.

Uzun metraj senaryo yarışması

Ahmet Katıksız, Erdem Tepegöz ve Pelin Esmer'den oluşan uzun metraj senaryo yarışması jürisi de 15 bin liralık "En İyi Senaryo" ödülünü Batıkan Köse'nin "Bana Yaklaşan Bir Martı mı Yoksa M Harfi mi?" projesine verirken 5 bin liralık mansiyon ödülünü Ömer Sami Ciminli'nin "Rüzgarla Beraber" projesine verdi.