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Kocaeli'de camiler bayram namazı için doldu

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Kültür Sanat
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Kocaeli'de camiler bayram namazı için dolduKOCAELİ Kocaeli'de Kurban Bayramı coşkuyla başladı.

Kocaeli'de camiler bayram namazı için doldu

KOCAELİ Kocaeli'de Kurban Bayramı coşkuyla başladı. Bayram namazı için camiler doldu taştı.

Kocaeli'de bayram namazı vesilesiyle camilerde yoğunluk yaşandı. Kentin simgelerinden Fevziye Cami, en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kılınan namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Namaza gelenlere lokum ikram edildi.

Kurban Bayramı'nın İslamiyet için öneminin çok farklı olduğuna değinen vatandaş Murat Yılmaz, "Kurban Bayramı, Allah'ın bize lütfettiği iki bayramdan birisi. Fakat Kurban Bayramı'nı Ramazan Bayramı'ndan ayıran en büyük özellik, Allah'a kulluğumuzu kurbanlarımızla göstermek. İnsanın kulluk şuuruyla yaptığı güzel bir ibadet. Bayramın kardeşlik içinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Kültür Sanat

Kurban Bayramı Kocaeli Kültür Sanat Haberler

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