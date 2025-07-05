Kız Kardeşler Çinicilik Atölyesi Açtı

Trabzon'da üç kız kardeş, KOSGEB desteğiyle kurdukları çinicilik ve seramik atölyesinde hem üretim yapıyor hem de meraklılarına bu sanatı öğretiyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği mezunu 48 yaşındaki Sevilla Salihoğlu, uzun yıllar evinde yaptığı ahşap ürünleri internet üzerinden satarak ekonomik gelir elde etti.

Salihoğlu, 5 yıl önce de kardeşleri Dinay Sarı ve Sevgi Abonazoğlu ile çalışabilecekleri atölye açmaya karar verdi.

Kız kardeşleriyle çinicilik ve seramik üzerine çeşitli eğitimler alan Salihoğlu, aynı zamanda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteklerini araştırdı.

Girişimcilik sertifikası alan Sevilla Salihoğlu, kardeşleriyle yaklaşık 4 yıl önce Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'nde hobi sanat atölyesi kurdu.

KOSGEB'in hibe desteğiyle atölyeye fırın ve elektrikli turnet alan kardeşler, kendi tasarımlarının yanı sıra sipariş üzerine kişiye özel vazo, bardak, fincan, süs eşyası gibi çeşitli eşyalar üretiyor.

Atölyede heveslilerine sanatlarını öğreten kız kardeşlerin hedefi, e-ticaret eğitimleriyle işlerini daha da geliştirip ihracat yapmak.

Sevilla Salihoğlu, AA muhabirine, halk eğitimi merkezleri ve özel kurslarda çinicilik ve seramik kurslarına gittiklerini söyledi.

Öğrendikleri bilgileri üretime yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Salihoğlu, "Çinide genelde geleneksel Türk el sanatlarından giderek lale, karanfil motiflerini kullanıyoruz. Dekor işlemlerini de kendimiz yapıyoruz. Baskıdan uzak durup, daha özgün, daha orijinal desenler çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

"e-ticareti daha aktif şekilde kullanmayı amaçlıyoruz"

Salihoğlu, çini işlerinde desen çizimi, delme, kömürleme, tahrirleme, boyama, sırlama ve fırınlama gibi aşamaların hepsinde üçünün de değişimli olarak yer aldığını ifade etti.

Kardeşleriyle üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığının altını çizen Salihoğlu, "Biz memnunuz, mutluyuz. Genelde buraya çocuklar geliyor. Çocuklarla bir arada olmak bana da iyi hissettiriyor. Öğretmenlik duygumu, eğitim aşkımı burada gideriyorum." diye konuştu.

İhracat yapmayı hedefledikleri için e-ticaret eğitimi aldığını dile getiren Salihoğlu, şöyle devam etti:

"Satışlarımızı genelde sosyal medya üzerinden yapıyoruz ama bu çok aktif olmuyor. e-ticaret kurslarına katılıp oradan bir sertifika aldım. e-ticareti daha aktif şekilde kullanmayı amaçlıyoruz. Atölyemizi büyütmeye çalışıyoruz. Böylece belki başka insanlara da istihdam sağlayacağız."

Birlikte üretmenin hazzının kendilerine çok iyi geldiğini belirten 44 yaşındaki Sevgi Abonazoğlu ise "Ürettiğin ürünü evinde, mutfağında kullanmak mutluluk veriyor insana." ifadesini kullandı.

Daha önce birçok sektörde çalıştığını anlatan 43 yaşındaki Dinay Sarı da ablalarıyla üretim yapmaktan çok keyif aldığını kaydetti.