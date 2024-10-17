Kırşehir'in Güzellikleri: Dağları ve Kültürü Belgesel ile Tanıtıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Kırşehir İl Temsilciliği ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Dağları Doğası ve Kültürüyle Kırşehir" projesi kapsamında kentin dağlarını anlatan belgesel hazırlandı.

Proje kapsamında dağcılar ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden tarih, biyoloji ve coğrafya alanlarındaki bilim insanlarından ekip oluşturuldu. Belirlenen dağların zirvesine çıkan ekip, bölgelerin bitki çeşitliliğini, jeolojik yapısını, kültürel geçmişini ve tarihini inceledi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programında, projeyi birçok paydaşla birlikte hayata geçirdiklerini belirtti.

Kırşehir'in dağlarını, doğal güzelliklerini tanıtmak için yola çıktıklarını ifade eden Şahin, "Filmi Eskişehir'de çekilse de bize göre Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'dedir. Gönül Dağı, Kırşehir'in dağıdır. Bunu daha fazla öne çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Proje sorumlusu ve TDF Kırşehir İl Temsilcisi Erdal Özbek de Kırşehir'deki dağlardan herkesin haberinin olmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çağırkan köyündeki Baran Dağı, Çayağzı köyündeki Cemele Kale Tepe, Demirli köyündeki Gönül Dağı'nı tercih ettik. Çünkü bunlar doğası ve kültürüyle şehrin öne çıkan yerleri ve buralar en yüksek dağlık alanlar. Orada yaşayanların bu doğal güzelliklere karşı duyarlılığının da görülmesini istedik. Gönül Dağı'nın en fazla layık olduğu yer Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'dir. Kırşehir'de babasının köyünün sırtını verdiği Baran Dağı'nın en yüksek noktasıdır Gönül Dağı. Biz oraya tırmandık, zirvesine tabelasını ve şanlı Türk bayrağımızı da diktik. İnşallah buraya tırmanışlar da devam edecek."

Konuşmaların ardından 22 dakikalık belgesel salondakilere izletildi, etkinlikte projeye katkı sunanlara hediye takdim edildi.