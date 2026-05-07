Haberler

Doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan bebekler yapıyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen kursta kadınlar, doğadan topladıkları taşları kullanarak Anadolu kültürünü yansıtan taş bebekler yapıyor. Kursiyerler, el sanatları öğretmenleri eşliğinde çeşitli işlemlerle taşları bebek şekline dönüştürüyor ve yaptıkları ürünleri turistik eşya olarak satışa sunabiliyorlar.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki kursa katılan kadınlar, doğadan topladıkları taşlarla Anadolu kültürünü yansıtan taş bebekler yapıyor.

Enstitüsü bünyesinde açılan kursa katılan 12 kursiyer, el sanatları öğretmenleri ve usta öğreticiler eşliğinde doğadan topladıkları taşları, seramik hamuru, kumaş ve boya kullanarak yöresel kıyafetli taş bebeklere dönüştürüyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, AA muhabirine, ülkeye ait değerleri yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Taş bebek yapımının emek istediğini dile getiren Durmuş, şöyle konuştu:

"Bebek yapımına uygun olan yassı şeklindeki taşları kursiyerlerimiz, öğretmenlerimiz nezaretinde doğadan topluyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirip bebek şekline getiriyorlar. Bunu hem süs eşyası olarak kazandırıyorlar hem de üretime katkıda bulunarak ekonomik kazanç sağlıyorlar. Kurs sonunda bunların sergisini yapıyoruz. Her kursiyer yaptığı bebeği alıyor. Aslında bir nevi üretim yapıyorlar ve yaptıkları üretimi de ekonomik kazanca çevirebiliyorlar çünkü bunlar özellikle turistik yerlerde, turistik eşya olarak satılabiliyor. Çocuklar ve kadınlar da ilgi gösteriyor."

"Genelde yöresel kıyafetleri tercih ediyoruz"

El sanatları öğretmeni Mehtap Şavran da 12 kursiyerle taş bebek yaptıklarını söyledi.

Taş bebek yapımının ustalık istediğini belirten Şavran, şunları kaydetti:

"Taş bebekte doğadaki taşları kullanarak bir gövde oluşturuyoruz. Seramik hamuru hazırlıyoruz, bundan kıyafetlerini oluşturuyoruz. Kıyafetleri genelde yöresel, geçmişimizi yansıtan kıyafetlerden tercih ediyoruz. Biz daha çok kültürümüzü yansıtan figürleri bebek olarak yapmaya çalışıyoruz. Kursiyerin kendi isteğine göre biraz da şekilleniyor. Hamurumuz seramik hamuru. Bu hamurda tutkal, buğday nişastası ve gliserin kullanıyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur oluşturuyoruz. Bu hamuru hem bebeğimizin gövdesini, bacaklarını ve ayaklarını birleştirirken kullanıyoruz hem de kıyafetini yaparken kullanıyoruz."

"Doğa bize taşları ücretsiz veriyor"

Şavran, haftanın 6 günü kurslarının olduğunu ve kursiyerlerin büyük bir gayretle çalıştıklarını ifade etti.

Kursiyerlerin taş bebekleri istekleri doğrultusunda kullandığını anlatan Şavran, "Kursiyerlerimiz bebeklerin malzemelerini kendileri karşıladıkları için götürüyorlar, hediye edebiliyorlar, evlerinde aksesuar olarak kullanabiliyorlar. İsteyen de satış amaçlı kullanabiliyor. Doğa bize taşları ücretsiz veriyor, biz de bebeğe dönüştürüyoruz." dedi.

Kursiyerlerden 70 yaşında Nuriye Akkaya ise boş vaktini değerlendirmek amacıyla kursa geldiğini söyledi.

Akkaya, emek harcamanın ve sosyalleşmenin mutluluk verdiğini kaydetti.

Kursiyerlerden 57 yaşındaki Serpil Nalçacıoğlu ise taş bebek yapmanın güzel bir uğraş olduğunu söyledi.

Doğadaki sade bir taşı adeta sanat eserine dönüştürdüklerini vurgulayan Nalçacıoğlu, "Burada stres atıyoruz, terapi gibi oluyor. Böyle bir bebeği daha önce bilmiyordum, ilk defa yapıyorum. Çok güzel, bebek bittikten sonra daha güzel oluyor. İnsanlar buraya gelip boş zamanlarını değerlendirsin. Ortamımız çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı

Avrupa ülkesinden ABD'ye tarihi ayar! Gözbebeğimize talip oldular
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke

Veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şehir diken üstünde! Hastanedeki yoğunluk dikkat çekti
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Duyan Barış Manço sandı! Okul müdüründen dört dörtlük performans

Okul müdürünün sesini duyan kulaklarına inanamadı
Şanlıurfa'da bir hastanenin çocuk polikliniğindeki yoğunluk dikkat çekti

Şehir diken üstünde! Hastanedeki yoğunluk dikkat çekti
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu