Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç Soysallı Milli Parkı'nı Ziyaret Etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesindeki Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret ederek, mahalle sakinleriyle bir araya geldi ve çocuklara Kayserispor forması hediye etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçenin eşsiz doğasıyla öne çıkan Soysallı Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Soysallı Milli Parkı'nın gelen ziyaretçilere görsel şölen sunduğunu ifade etti.
Büyükkılıç, parkta bulunan çocuklarla da bir araya gelerek, Kayserispor forması hediye etti.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat