Kastamonu'da Komandoların Gösterisi Coşku Yarattı

Komandoların 19 Mayıs gösterisi ile hayran bıraktı

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında jandarma komandoların gösterisi vatandaşları hayran bıraktı.

Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Stadı'nda coşkuyla kutlandı. Geçiş töreni ile başlayan kutlamalarda, öğrenciler, şiirler okudu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Korumu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi. Ardından öğrenciler, eskrim, jimnastik, taekwondo ve güreş gösterileri sahneledi. Son olarak Kastamonu Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi Karadeniz yöresine ait halk oyunlarını sergiledi. Tribünlerin dolduğu kutlamalara Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci başta olmak üzere kent protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliğince kutlamalar sonunda gösteri yapıldı. Komandolar tarafından yapılan tüfek ve bayrak gösterileri vatandaşları hayran bıraktı. Gösterilerde komandolar tarafından stadyumun üzerinden ip ile iniş yapılarak dev Türk bayrağı açıldı. Vatandaşlar, komandoları dakikalarca alkışladı.