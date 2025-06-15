Karabük'te 7. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Karabük'te 7. Aladağ Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Karabük'te düzenlenen 7. Aladağ Şenlikleri, bisiklet yarışı ve motokros gösterileri ile başladı. Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, konserler ve halk oyunları ile sona erdi.

Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi.

Karabük Kalkınma ve Dayanışma Derneği (KAR-DER) öncülüğünde Aladağ Mesire Alanı'nda çok sayıda kişinin katıldığı şenlik, bisiklet yarışıyla başladı.

Ardından Safranbolu Müzekent Motosiklet Kulübünün destekleriyle gerçekleştirilen motokros gösterisi beğeni topladı.

Mehteran takımının gösterisinin ardından açılış programı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'ün "birliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin adı" olduğunu söyledi.

Kamu ve sivil toplumun işbirliğiyle Karabük için yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, "Bu tabloyu lütfen hafife almayalım çünkü bu tablo, Karabük'ün içinden, dışından, uzaktan, yakından gelen tüm hemşehrilerimin fırça darbesi attığı bir tablodur." dedi.

Etkinlikte, Karabük'ün mahallelerinin eski fotoğraflarından oluşan hatıra tabloları açık artırmayla satışa sunuldu.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" temasıyla stantlar kuruldu.

Çocuklara yönelik oyun ve eğitim alanları da ilgi gördü.

Program, sanatçı konserleri, ikramlar, halk oyunları ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, KAR-DER Başkanı Murat Gül, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Kültür Sanat
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