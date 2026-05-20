Kamerun'da görme engelli sanatçılar hem yaşam mücadelesi veriyor hem de insanlara umut oluyor

Kamerun'un başkenti Yaounde'nin birçok caddesinde görme engelli sokak sanatçıları hem söyledikleri şarkılarla insanlara moral veriyor hem de geçimlerini sağlıyor.

Kentin Nongkank, Briqueterie, Mokolo ve Elig-Essono gibi yoğun bölgelerinde çok sayıda görme engelli sokak sanatçısı bulunuyor.

İşsizlik ve ekonomik zorluklar nedeniyle sokaklarda müzik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan sanatçılar, sınırlı imkanlarla bir araya gelerek dini, geleneksel ve modern müzikler icra ediyor.

Genellikle gitar, davul ve marakas çalan gruplar, gün boyu kaldırım kenarlarında ve yoğun kavşaklarda performans sergiliyor.

Kimi zaman kavurucu sıcak kimi zaman şiddetli yağmur altında çalışan sanatçılar, söyledikleri şarkılarla hem insanlara moral vermeye hem de günlük kazanç elde etmeye çalışıyor.

Yaounde sokaklarında sıkça karşılaşılan görme engelli müzik grupları, özellikle yoğun trafikli caddelerde yayaların ve sürücülerin dikkatini çekmeye çalışırken bahşişlerle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"Bu, bizim hizmet etme biçimimiz"

Görme engelli sokak sanatçılarından oluşan "La Voix du Triste" (Hüzünlülerin Sesi) adlı müzik grubunun üyeleri, AA muhabirine, Yaounde sokaklarında müzik serüvenlerini ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.

"La Voix du Triste" grubunun üyeleri, sokakta müzik yapmanın kendileri için yalnızca bir sanat değil aynı zamanda bir yaşam mücadelesi olduğunu söyledi.

Grubun solistlerinden Stephanie, söyledikleri şarkılarla toplumdaki "zayıfların sesi" olmaya çalıştıklarını belirterek "Ruhların kurtulması için şarkı söylüyoruz. Bu, bizim hizmet etme biçimimiz." dedi.

Kavurucu sıcaklarda saatlerce müzik yaptıklarını anlatan Stephanie, "Güneşin altında yanıyoruz ama başka seçeneğimiz yok. Bu, Tanrı'nın bize verdiği bir görev." ifadelerini kullandı.

Grubun dansçı ve müzisyenlerinden Ono Ezequiel ise salıdan cumartesiye kadar Yaounde sokaklarında olduklarını, kazandıkları parayla kiralarını ödediklerini ve çocuklarını okula göndermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bazı günler yalnızca 500 CFA frangı (40 Türk lirası), bazı günler ise 3 bin CFA frangı (240 Türk lirası) ila 4 bin CFA frangı (320 Türk lirası) kazandıklarını ifade eden Ezequiel, "Çoğu zaman bu yeterli olmuyor." diye konuştu.

"Yaounde sokaklarındaki birçok sanatçı görme engellilerden oluşuyor"

Ezequiel, Kamerun'da engelli bireylerin iş bulmakta ciddi zorluk yaşadığını vurgulayarak "Yaounde sokaklarındaki birçok sanatçı görme engellilerden oluşuyor." dedi.

Geçimlerini sağlayabilmek için Yaounde'nin birçok bölgesinde müzik yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Ezequiel, sıcak hava ve yağmur altında saatlerce çalıştıklarını ifade etti.

Normal işlerde çalışma imkanlarının sınırlı olduğunu söyleyen Ezequiel, ticaret yapmaya çalıştıklarında zaman zaman dolandırıcılık, gasp ve maddi kayıplarla karşılaştıklarını belirtti.

Ezequiel, Kamerun'da görme engelli bireylerin yeterince destek görmediğini, devletin engelli sanatçılar için daha fazla destek ve istihdam imkanı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.