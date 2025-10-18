Haberler

Kale Üçağız Köyü, En İyi Turizm Köyü 2025 Ödülünü Kazandı

Kale Üçağız Köyü, En İyi Turizm Köyü 2025 Ödülünü Kazandı
ANTALYA (AA) –Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yürütülen "Best Tourism Villages - En İyi Turizm Köyleri 2025" programı kapsamında "En İyi Turizm Köyü 2025" ödülüne layık görüldü.

Demre Belediyesinden yapılan açıklamada, UNWTO değerlendirme sürecinde, 60'tan fazla üye devletin adaylarının titizlikle incelendiği belirtilerek, Kale Üçağız köyünün, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen ödül töreninde, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve eşi Samiye Duran'ın Kale Üçağız köyü adına ödülü teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Duran, Kale Üçağız köyünün kazandığı ödülün, ilçenin tarihi, doğası ve kültürüne sahip çıkma kararlılığının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
