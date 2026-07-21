Kahta'da Kur'an Kursları Futbol Turnuvası başladı

Adıyaman'ın Kahta İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve 450 öğrencinin katılığı 2026 Yılı Camiler Arası Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası büyük bir heyecanla başladı.

Kahta İlçe Müftülüğü öncülüğünde, öğrencilerin yaz tatilini hem manevi hem de sportif faaliyetlerle değerlendirmesi amacıyla hayata geçirilen turnuvaya büyük bir ilgi gösterildi. Toplam 30 takım ve 450 öğrencinin şampiyonluk için kıyasıya mücadele edeceği organizasyonun açılış törenine, Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış maçında sahaya inerek öğrencilere başarılar dileyen Kahta İlçe Müftüsü Süleyman Turul, Yaz Kur'an Kurslarında verilen eğitimlerin çok yönlü olduğuna dikkat çekti. Müftü Turul, "Yaz Kur'an Kurslarımızda çocuklarımızın manevi eğitimlerinin yanında sosyal ve sportif gelişimlerine de büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz arasında kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçladığımız bu tür etkinliklerimiz kurs süresince devam edecektir. Turnuvada ter dökecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmeyi hedefleyen turnuvanın organizasyon ve koordinasyonu Gençlik Koordinatörü Bilal Hatipoğlu ile Manevi Danışman Mustafa Çolak tarafından yürütülüyor.

Heyecan dolu karşılaşmaların sahne olacağı organizasyon, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak büyük final maçı ve düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı