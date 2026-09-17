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Kahramanmaraş’ta Türkiye Şiir Okuma Yarışması heyecanı

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Kahramanmaraş’ta Türkiye Şiir Okuma Yarışması heyecanı
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Şairler ve edebiyat şehri Kahramanmaraş’ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Şiir Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Şairler ve edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Şiir Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Şiir Okuma Yarışması Türkiye Finali KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Şiir ve edebiyatın önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş'ta düzenlenen yarışmada gençler, seçtikleri şiirleri seslendirerek dereceye girebilmek için mücadele etti. 13-17 yaş ve 18-25 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada gençler, şiirleri kendi yorumlarıyla seslendirirken, performanslarıyla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yarışma boyunca farklı şairlere ait eserler seslendirildi.

Yarışmanın sonunda her iki kategoride dereceye giren isimler belli oldu. 13-17 yaş kategorisinin birincisi Balıkesir'den Yağız Gürsu olurken, 18-25 yaş kategorisinin birincisi ise Çorum'dan Esma Nur Çancılar oldu. Yarışmada dereceye giren gençlere çeşitli ödüller verildi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu yıl 11.'sini düzenlediğimiz gençler arası kültür ve sanat yarışlarının Türkiye finalindeyiz. Kahramanmaraş'ta 7 güzel adamın memleketinde şiir okuma yarışmalarının Türkiye finalini düzenliyoruz. Önceki yıllardan farklı olarak her branştaki yarışmalarımızı farklı şehirlerde düzenliyoruz. Bu yarışmayı edebiyatın başkentinde düzenlemek bizim için gurur verici. Yarışmada iki farklı kategori var ve her bir gencimiz birbirinden güzel şiirleri kendileri seslendirdiler. Kaybedeni olmayan bir yarışma ve elbette dereceye giren yarışmacılarımıza da belli ödüller verdik. Bizler bakanlık olarak katılan tüm yarışmacılarımızın yanlarında ve destekçileriyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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