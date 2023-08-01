Kahramanmaraş'ta Kütüphane Açılışı Yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş'ta yapılan kütüphane açılışında konuştu ve toplum psikolojisinin düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta kütüphane açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle mücadelenin sadece bina dikmekle olmadığını, toplum psikolojisinin de düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Bize acilen eski Hatay'ımız, bize acilen eski Kahramanmaraş'ımız, eski Adıyaman'ımız, eski Gaziantep'imiz lazım. Onun için hepimizin gayreti, emeği gerekir" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin, Kahramanmaraş'taki Baykar Konteyner Kenti'ne yaptırdığı kütüphanenin açılışı törenle yapıldı. Törene; İçişleri Bakan yardımcısı Bülent Turan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkiye Dili ve Edebiyatı Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, belediye başkanları, daire amirleri ve konteyner kent sakinleri katıldı.

Daha sonra Bülent Turan ve protokol kütüphaneyi gezdi. Turan ayrıca, kendisinin yazmış olduğu 'Durup düşününce' isimli kitabını ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kitapları kütüphaneye hediye etti. Kütüphanede çocuklara kitap da dağıtan Bülent Turan, konteyner kentten yarılmadan önce de vatandaşların sorunlarını dinledi.