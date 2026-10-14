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Kahramanmaraş Ekinözü'nde üzüm pekmezinin kilosu 800 liradan alıcı buluyor

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Kahramanmaraş Ekinözü'nde üzüm pekmezinin kilosu 800 liradan alıcı buluyor
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köylüler, bağlardan topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürüyor. Toprak ocakta 3-4 saat kaynatılan pekmez, kilosu 800 liradan alıcı buluyor ve sipariş de alınıyor.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köylüler, üzüm bağlarından topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor. Kaynatılan üzüm pekmez olarak kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri önce ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu, toprak ocaktaki odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor. Doğal pekmez haline gelen ürün özellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Hazırlanan üzüm pekmezi siparişe göre de yapılırken, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

"Dedelerimizden kalan bir gelenek"

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, "Üzüm pekmezi yapıyoruz. Büyüklerimiz ve dedelerimizden kalan bir gelenek. Üzümleri önce topluyoruz sonra sala bırakıp toprakla tepeliyoruz. Ocağa bindirip ayrıştırarak üzüm pekmezi yapıyoruz" dedi.

"Üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz"

Erol Koyun ise, "Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz. Kış boyu tüketiyoruz. Her derde dermandır özellikle şehir içinden sipariş alabiliyoruz ve fiyatı da 800 ile 1000 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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