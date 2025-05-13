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Japonya'da İlk 'Türk Çayı Demleme Ustası' Seçildi

Japonya'da İlk 'Türk Çayı Demleme Ustası' Seçildi
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Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, Japonya'da düzenlenen yarışmada Yumika Arita, ilk 'Türk çayı demleme ustası' seçildi. Rize'de Türk çayı demleyerek katılımcılara ikram eden Arita, çay kültürüne olan ilgisini dile getirdi.

Türk çayının marka bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlanması planlanan çalışma kapsamında, Japonya'da ilk "Türk çayı demleme ustası" seçilen Yumika Arita, Rize'de çay demleyerek katılımcılara ikram etti.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB) yürütülen Turquality Tanıtım Projesi kapsamında, 11-13 Aralık 2024'te Japonya'da düzenlenen çay demleme ve sunum etkinliğinde dereceye giren yarışmacılar, Rize'ye davet edildi.

Yarışmada ilk "Türk çayı demleme ustası" seçilen Yumika Arita, Çay Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikte Türk çayı demleyerek katılımcılara ikram etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, gazetecilere, birlik olarak bölgede yetişen ürünleri yurt dışında pazarlamak için çalıştıklarını söyledi.

Rize'nin çayın başkenti olduğunu belirten Turgut, "Çay bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Yurt dışı pazarlarında etkinlikler yaparak çayımızı daha çok nasıl satarız onun uğraşı içindeyiz." dedi.

Proje Müdürü Zafer Ertem ise Japonya'da Türk çayı demleme yarışmasına katılanları Rize'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Rize Çay Çarşısı Genel Müdürü Hasan Önder de Japonya'da düzenlenen etkinlikte jüride görev yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türk çay ve çay kültürü üzerine sunumlarımız ve bilgilendirmelerimiz oldu. Japonya'dan gelen misafirlerimize de Rize'de Türk çayının yetiştiği alanları, üretim aşamalarını ve Çay Çarşısı'nın çaydaki rolünü anlatmaya çalışıyoruz. Türk çay sektörünün önümüzdeki dönemlerde Japonya'da siyah çay üzerine bir pazar bulacağını düşünüyoruz. Japonya pazarında çay kültürümüzle, ince belli bardağımızla birlikte yer bulacağına inanıyor ve düşünüyoruz."

"Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum"

Türk çayı demleme ustası Yumika Arita, ülkesinde çayın sevildiğini, Türk çayına da ilgi duyulduğunu söyledi.

Arita, Türkiye'nin, dünyada en çok çay tüketen ülke olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını anlatarak, "Hem kültürü anladım hem de çayın nasıl demlediğini bana öğrettiler. Türk çayı kültürünü çok kıymetli, çok da harika buluyorum. Japonların da Türk çayını çok seveceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Rize'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Arita, "Burayı keşfetmem için birkaç gün burada olacağım. Çay bahçelerine gidip oraları göreceğim." dedi.

Arita, çayın demlenme aşamalarını şöyle anlattı:

"İlk önce iyi bir Türk çayını demlemek için kalpten dilemek gerekiyor. Aynı zamanda çayın demlendiği sıcaklık da demlemede çok önemli bir etken. Yüz derecede kaynamış su kullanmak çok doğru değil. 85-90 derecelere indirgemek bu açıdan daha efektif. Çayı demledikten sonra mutlaka 15 dakika zaman geçmesi gerekiyor."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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