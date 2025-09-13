İzmir Restoranı Gazze İçin Gelir Bağışlıyor

İzmir'in Konak ilçesinde faaliyet gösteren restoran, bir aylık gelirini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını duyurdu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda hizmet veren işletme, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgede çok sayıdaki yardıma muhtaç sivile destek olmak için kampanya başlattı.

İşletmenin önüne "İzmir'den Gazze'ye biz de varız. 12 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında işletmemizin günlük geliri Gazze'deki çocuklar açlıktan ölmesin diye gönderilmektedir" yazılı pankart asıldı.

İşletme sahibi Muhammed Bilal Kılınak, AA muhabirine, Gazze'de yaşananların büyük bir insani dram olduğunu söyledi.

Bu kampanyayla ufak da olsa Gazze halkı için bir adım atmak istediklerini belirten Kılınak, "Savaş iki ordunun arasında karşılıklı çatışmayla yapılabilecek bir şey. Fakat orada bir taraf tamamen mazlum, bir taraf tamamen zulümkar. İnsanları katlediyor, orada çok ciddi zulümler altında bırakıyor. Açlıkla imtihan ediyor. Biz de Müslümanlar olarak ve yegane insan olarak buraya destekte bulunmak istedik." diye konuştu.

"Müşterilerimiz de genel itibariyle memnun"

Kılınak, yaşanan insanlık dramı karşısında toplumsal duyarlılığın da artırılmasını hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bizim bu yaptığımız kanayan bir yaraya ufacık bir pansuman. Şu an yapılan tüm çalışmalara maalesef oradaki zalimler engel olmaya çalışıyorlar. Bu aslında kalıcı bir çözüm değil ama bir sübvansiyon. Müşterilerimiz de genel itibarıyla memnun. Gerçekten bunlar bizi çok mutlu ediyor. Açıkçası bu işe başlayınca meselemizin, gündemimizin bu olduğunu hissettik."

Müşterilerinden Sibel Murat, pankartı görünce çok duygulandığını belirtti.

Çevresindeki herkesi bu kampanyadan haberdar edeceğini aktaran Murat, "İzmir halkına sesleniyorum. Bu şekilde bir aylık süreçte burada yemek yiyerek Gazze'deki kardeşlerimize destek olabilir." dedi.

Kampanyayı destekleyen Emine Dağ, Gazze'deki insanların açlıkla mücadele ettiğini hatırladıkça çok üzüldüğünü ifade etti.

Dağ, "Onların hiçbir şey yiyemediklerini, aç kaldıklarını düşününce yüreğim burkuldu. Ufak da olsa katkıda bulunmak istedim. Bunu mutlaka arkadaşlarımla da paylaşmayı düşünüyorum. Onların da buraya gelip destek olmalarını isterim." diye konuştu.