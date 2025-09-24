Haberler

İzmir'de Protokol Üyeleri Futbol Maçında Buluştu

Kemalpaşa ilçesinde kaymakam, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile futbol maçında karşılaştı. Etkinlikte çekişmeli anlar yaşandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları futbol maçında karşılaştı.

Kaymakamlık tarafından Kemalpaşa Stadı'nda oynanan maçta Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Ortoğlu ve diğer ilgililer yer aldı.

İlçedeki kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelmesi için düzenlenen etkinlikte, protokol üyelerinden oluşturulan karma takımlar sahada karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Kültür Sanat
