İzmir'de Protokol Üyeleri Futbol Maçında Buluştu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları futbol maçında karşılaştı.

Kaymakamlık tarafından Kemalpaşa Stadı'nda oynanan maçta Kaymakam Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Salih Şen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Önder Ortoğlu ve diğer ilgililer yer aldı.

İlçedeki kurum yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya gelmesi için düzenlenen etkinlikte, protokol üyelerinden oluşturulan karma takımlar sahada karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.