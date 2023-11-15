İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Carfi Köşkü'nü Restore Etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tilkilik'teki Carfi Köşkü'nü restore ederek şehrin zengin mimari mirasını gün ışığına çıkardı. Yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla yapılan restorasyon çalışmaları sonucunda köşk, çocukların ve kadınların eğitimi ve sosyalleşmesi için kullanılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin zengin mimari mirasını yeniden gün ışığına kavuşturuyor. İzmir'in tarihi semtlerinden Tilkilik'teki Carfi Köşkü'nü yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Agora'da adeta parlayan bir yıldız yarattı.

Konak ile Kadifekale arasındaki tarihi aksı canlandırmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Antik Kenti'nin parçası niteliğindeki Tarihi Carfi Köşkü'nün yapımını tamamladı. Köşkten günümüze sadece bir duvar ile hamam yapısı ulaşan ve yaklaşık 11 milyon liralık yatırımla şehre yeniden kazandırılan tarihi Carfi Köşkü, aslına sadık kalınarak restore edildi. Yapı EÇEV'e devredilerek bölgede yaşayan çocuklar ve kadınların eğitimi, sosyalleşmesi için kullanılması sağlanacak. Tarihi yapının açılışı ise önümüzdeki günlerde bölge halkının da katılımı ile yapılacak.

MEVCUT AĞAÇLAR DA KORUNDU

Carfi Ailesi'nin Büyükşehir Belediyesi'yle yaptıkları protokol sonucunda tarihi yapıyı restore etmeye başladıklarını ifade eden Tarihi Yapılar Şube Müdürlüğü Restoratörü Şeyhmus Çakmak, "20 yıl önce projesi çizilmişti ancak 2020 yılında gerekli prosedürler tamamlanarak binanın restorasyon çalışmalarına başlandı. Biz binayı devraldığımızda büyük bir tahribat vardı. Önce binanın sınırlarını belirledik. Ana binadan günümüze kalan tek bir duvar ve hamam vardı. Kazıyla devam ettiğimiz restorasyon çalışmalarında bodrum kat seviyesinde tonoz örtü sistemine sahip bir hacim bulduk. Arkeolog eşliğinde kazı yapıldı ve aslına sadık kalınarak inşa ettiğimiz yapıyı tamamladık. Bina içerisinde mevcut ağaçları da koruyarak çocukların rahat oynayabileceği bir alan haline getirdik" dedi.

1997'DE EÇEV'E BAĞIŞLANDI

Carfi Ailesi'ne ait geniş bir bahçe içindeki iki katlı köşk, Tilkilik semtinde 945 Sokak'ta bulunuyor. Yapı, UNESCO Dünya Mirası yolunda Tarihi Liman Kenti alan yönetim sınırları içerisinde en önemli kültür miraslarından biri durumunda. Aile, köşkü 1997'de EÇEV'e bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen yapının restorasyonu ve rekonstrüksiyonunu üstlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin restore ettiği binanın tek katlı müştemilat yapısında sergi atölyeleri ve eğitim salonu bulunacak. İki katlı konut yapısında ise seminer salonları, sergi alanı, konferans salonu ve idari ofisler yer alacak. Başta bölge halkı olmak üzere tüm İzmirlilerin bölgenin yenilenen tarihi ile yeniden buluşması sağlanacak.