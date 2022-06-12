İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı - Haberler

İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu'da bir İtalyan prensesi "Cristina Trivulzio Belgiojoso" kitabının tanıtımı ile sergisinin açılışı yapıldı.

1850 yılında İstanbul'a gelerek Osmanlı Devleti'ne sığınan ve Safranbolu'ya yerleşen Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun kitabının tanıtımı ve sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dott. Dario Sabbioni, Ankara Üniversitesi DTCF İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nevin Özkan Speelman, Casa İtalya Temsilcisi Emili Malara, Yazarlar Murat Babuçoğlu, Orhan Özdil, Dr. Sadık Emre Karakuş ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin son gününde gerçekleştirilen programın kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "5 yıl Safranbolu'da yaşamış ve devlet arşivlerinde yapılan araştırmayla ortaya çıkmış ve Safranbolu'ya güzellikler getirecek İtalyan prenses. Safranbolu'nun çok kıymetli değerleri var. Kültür ve sanatla dolu bir kent. Bu prense buna artı bir değer katacak. İtalya ile bağımızı güçlendirecek" dedi.

Konuşmanın ardından İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dott. Dario Sabbioni İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu aktararak, bu tarz kültürel etkinliklerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren bir durum olduğunu söyledi.

İtalyan prensesinin kitabının önümüzdeki yıllarda belgeselinin yapılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Sabbioni, "Elbette bu belgesel iki ülke ilişkilerine katkı yapacaktır. Bu belgeselin çıkması durumunda İtalya elçiliği ve kültür merkezi olarak da tanıtımına katkıda bulunmak isteriz" diye konuştu.