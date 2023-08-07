İspanya'nın başkenti Madrid'de Aslan Dansı Gösterisi
Kültür Sanat Haberleri
Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinden gelen Fuyong Huaide Aslan Dansı Topluluğu, İspanya'nın başkenti Madrid'in sokaklarında izleyicilerle buluştu. Plaza de Oriente'de (Doğu Meydanı) Cuma gününden Pazar gününe kadar süren etkinlik, Madrid Şehirde Yaz Festivali ve Çin Kültür Merkezi'nin daveti üzerine gerçekleştirildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Plaza de Oriente'de aslan dansı performansı sergileyen oyuncular, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
MADRİD, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinden gelen Fuyong Huaide Aslan Dansı Topluluğu, İspanya'nın başkenti Madrid'in sokaklarında izleyicilerle buluştu. Plaza de Oriente'de (Doğu Meydanı) Cuma gününden Pazar gününe kadar süren etkinlik, Madrid Şehirde Yaz Festivali ve Çin Kültür Merkezi'nin daveti üzerine gerçekleştirildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Plaza de Oriente'de aslan dansı performansı sergileyen oyuncular, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Plaza de Oriente'de aslan dansı performansı sergileyen oyuncular, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Plaza de Oriente'de aslan dansı performansını izleyen seyirciler, 5 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)¦