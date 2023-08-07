İspanya'nın başkenti Madrid'de Aslan Dansı Gösterisi

Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinden gelen Fuyong Huaide Aslan Dansı Topluluğu, İspanya'nın başkenti Madrid'in sokaklarında izleyicilerle buluştu. Plaza de Oriente'de (Doğu Meydanı) Cuma gününden Pazar gününe kadar süren etkinlik, Madrid Şehirde Yaz Festivali ve Çin Kültür Merkezi'nin daveti üzerine gerçekleştirildi.