İsmail Demirel Deprem Sonrası Yeni Atölyesinde Ahşap Yapbozlar Tasarlıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'te açmayı planladığı atölyesi depremde yıkılan ahşap işleme sanatçısı İsmail Demirel, Kültür ve Sanat Çarşısı'nda tahsis edilen iş yerinde çocuklar için el emeği yapbozlar tasarlıyor.

Grafik tasarım işiyle uğraşırken 2009'da tanıştığı ahşap işleme sanatında zamanla ustalaşan 55 yaşındaki Demirel, yapbozlarını profesyonel ortamda yapmak için Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde atölye kurdu.

Demirel'in hayali, iş yerini açmayı planladığı 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yarım kaldı.

Atölyesi ağır hasar görmesi nedeniyle yıkılan Demirel, afetzede üreticilerin desteklenmesi için Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda geçen yıl Defne ilçesinde kurulan Kültür ve Sanat Çarşısı'nda iş yeri sahibi olabilmek için başvuruda bulundu.

Bilgisayar çizimlerini ahşaba yapıştırıyor

Başvurusunun olumlu sonuçlanmasıyla 9 ay önce yeni atölyesine kavuşan Demirel, bilgisayarda yaptığı çizimlerin çıktılarını ahşap malzemeye yapıştırıyor.

Demirel, malzemeyi makine yardımıyla keserek at, aslan, kedi, köpek, kuğu, araba ve gitar şeklindeki yapbozlara dönüştürüp satışa sunuyor.

Özellikle çocukların ilgi gösterdiği ahşap yapbozlar, boyayla renklendirilebiliyor, ev ve iş yerlerinde süs eşyası olarak kullanılabiliyor.

"Yapbozlarla çocukları mutlu ediyoruz"

İsmail Demirel, AA muhabirine, iç ve dış dekorunu tamamladığı atölyesini açamadan deprem nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Çalışmalarında kayın, okaliptus, dut ve ıhlamur ağaçlarının parçalarını kullandığını belirten Demirel, "El işçiliğiyle, anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerine hem ayakta durabilen hem de boyanabilir ahşap yapbozlar hazırlıyoruz. Yapbozlarla çocukları mutlu ediyoruz. Bizlere motivasyon, çocuklara da beceri kaynağı oluyor." dedi.

Demirel, atölyesine gelen çocukların ahşap yapbozları boyayarak keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.

Ürünlerini yurt dışına da ulaştırmak istediğini söyleyen Demirel, "Bu ürünler yurt dışında talep görüyor. Bununla ilgili araştırmalar yaptık. İnternet sitesi oluşturuyoruz, kurulum aşamasındayız. Yol alabilirsek gücümüzün yettiği kadar ahşap yapboz üretimi yapıp yurt içi ve dışına satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.