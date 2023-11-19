İranlı Sokak Sanatçısı Ümit Cevadyan Tahran Sokaklarını Şenlendiriyor

- İranlı "Islıkçı Ümit" 52 şarkıyı ıslık çalarak söylüyor

"Türk şarkıları sokaklarda ilgi görüyor"

TAHRAN - İranlı sokak sanatçısı Ümit Cevadyan, eşsiz yeteneği ile Tahran sokaklarını şenlendiriyor. 54 yaşındaki Cevadyan, kendine has tarzı ile ıslık çalarak söylediği 50'nin üzerinde şarkıyla müşterilerin pazar alışverişlerinde keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

İranlı sokak sanatçısı Ümit Cevadyan yeteneği ile Tahran sokaklarını şenlendiriyor. 54 yaşındaki Cevadyan 20 yıldan fazla bir süredir sabahın erken saatlerinde Tahran'ın güney mahallelerinden çıkıp Tahran'ı ıslık çalarak geziyor. Bugün Tahran sokaklarında "Islıkçı Ümit" olarak tanınan Cevadyan, yalnızlığını ıslık çalarak gideriyor. Tahranlıların da yoğun ilgi gösterdiği Cevadyan, kendine has tarzıyla ıslık çalarak söylediği 52 şarkıyla müşterilerin pazar alışverişlerinde keyifli zaman geçirmesini sağlıyor. Islık çaldığı sokak ve pazar yerlerinde esnaf tarafından da tanınan Cevadyan, şarkılarını eğlenceli ve hüzünlü parçalar olarak ayırıyor.

En sevdiği şarkı Mahsun Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü"

Sokakları şarkıların numaralandırıldığı bir müzik kutusu ile gezen Cevadyan, müşterilerine "Ben Islıkçı Ümit, kimseye bir zararım yok sadece ıslık çalarım. Bana istediğin rakamı söyle ben de sana ıslık çalayım" diye sesleniyor.

Gençlik yıllarında yalnız kaldığı dönemlerde ıslık çalan ve ardından bunu bir sanata dönüştüren Cevadyan, Tahran'daki bir sinema salonunda gece temizlikçisi olarak çalıştığı dönemde yalnız kalmaktan korktuğu için geceleri ıslık çalarak uykuya daldığını belirtiyor. Cevadyan, ıslık çalmanın kendisini rahatlattığını ve insanların meraklı bakışları arasında kazancını ıslık çalarak kazanmaya devam etmek istediğini söyledi. Islık çalarak Tahran sokaklarını gezmenin zor olduğunu belirten Cevadyan, "Sokakların Islıkçısı" olarak anılmaktan mutlu. Sokaklarda ıslık çalmaya "Gol Abshrar" şarkısı ile başladığını ve zamanla hangi müziklerin daha çok sevildiğini öğrenerek repertuarını genişlettiğini aktaran Cevadyan, İranlılara ıslık çalarak söylemeyi en çok sevdiği parçanın ise Mahsun Kırmızıgül'ün "Kardeşlik Türküsü" şarkısı olduğunu söyledi.

"52 tane şarkıyı ıslıkla çalabiliyorum"

Bir şarkıyı ıslık çalarak öğrendiğini ifaden eden Cevadyan, "Bu şekilde ilk öğrendiğim şarkı Gol Abshar oldu. Sokaklarda bu şarkıyı çalarak gezdim. Şu anda 52 tane şarkıyı ıslıkla çalabiliyorum" dedi.

"Türk şarkıları sokaklarda ilgi görüyor"

Tahran'ın neredeyse tüm sokaklarını ve pazarlarını gezdiğini söyleyen Cevadyan, "Tecriş, Venek, Afseriya, Tehranpars, Heftboz ve Movlevi'ye kadar tüm Tahran'ı ıslık çalarak dolaşıyorum. Islıklarımın bazıları eğlenceli bazıları ise hüzünlü. İnsanların en çok sevdiği parça ise Soltan-a Galbha şarkısı. Ama ben Mahsun'un parçasını çok seviyorum. Çünkü çok güzel ve dinlerken insanın kalbine işliyor. İnsanlar da seviyor, zaten Türk şarkıları sokaklarda ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Gerçek bir sanatçı"

Tahran Berlin pazarında esnaflık yapan ve Cevadyan'ı uzun yıllardır tanıyan Ahmed Seyit Muhammedi, Cevadyan'ı başarılı bir sanatçı olarak tanımlıyor. Esnaf ve pazar müşterileri tarafından Cevadyan'ın çok sevildiğini belirten Muhammedi, insanların ıslık çalarak müzik yapan birisine şaşırdığını ve ilgi gösterdiğini söyledi. Muhammedi, "Cevadyan, Tahran'ın aşağı mahallelerinden başlayarak tüm sokakları ıslık çalarak geziyor ve ıslık sesi gerçekten güzel. Bir dönem yaşadığı sorunlar nedeniyle sokaklarda ıslık çalarak geçinmeye başlıyor ve 20 yıldır da bu işi yapıyor. Sokaklarda ıslık çalarak müzik yapan kimse yok. Bize göre o gerçek bir sanatçı. Elindeki listede bulunan her bir şarkıyı size ıslık çalarak söyleyebilir" ifadelerini kullandı.