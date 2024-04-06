Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Göbeklitepe Temalı Dans Gösterisiyle İnsanlık Tarihine Yolculuk Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Göbeklitepe" temasıyla sergiledikleri dans gösterisiyle izleyenleri insanlık tarihinde yolculuğa çıkarıyor.

Anadolu Ateşi'nde dans eğitmenliği yapan 40 yaşındaki Senem Gemici, öğrencisi olduğu KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde geçen yıl eylülde kurulan dans grubunun başına geçti.

Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümlerinde eğitim gören 35 öğrenciden oluşan grup, "İnsanlığın Doğuşu Medeniyetler Buluşması" isimli gösteriyle insanlık tarihini lirik ve modern danslarla anlatıyor.

Bugüne kadar Kocaeli ve Eskişehir'de 6 kez sahne alan topluluk, son olarak şubatta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda KOÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nda (MARMARAKAF) izleyici karşısına çıktı.

Bir sonraki gösterilerini 7 Haziran'da Eskişehir'de sergileyecek dans grubu, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de performans sergilemek istiyor.

"Göbeklitepe denildiğinde tüylerim halen diken diken oluyor"

Dans eğitmeni Senem Gemici, AA muhabirine, çeşitli nedenlerle ara verdiği eğitimine 17 yıl sonra geri döndüğünü ve talep üzerine dans grubunun başına geçtiğini söyledi.

Mitolojiye merakı olduğunu ve drama tarzında kurgular yazabildiğini anlatan Gemici, "Bu da Anadolu Ateşi'nden Mustafa Erdoğan'dan öğrendiğim disiplinden geliyor. Güçler birleşince kurgu başladı, hikaye çok beğenildi. Bu hikayeyi 20 günde yazdım." dedi.

Gemici, hem eğitmenlik hem de sanat zevki gereği dansla bir şeyler anlatmayı sevdiğini dile getirerek, "Bir konunun bir müsamereden çıkması ve sanata dönüşmesinin en önemli noktası; kurgu olması, hikaye anlatmak. Göbeklitepe denildiğinde benim tüylerim halen diken diken oluyor, benim ilk göz ağrım." diye konuştu.

Gösteride 50 dakika boyunca "insanlığın doğuşunu ve gelişimini" lirik ve modern danslarla anlattıklarını belirten Gemici, "İzleyiciye mezhep, din, dil ve ırk ayrımı olmadan insanlığın doğuşundan bugüne farklı kültür ve medeniyetlerin buluşmasını anlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sahne aşırı keyifli"

Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrenicisi Selin Gülşen Gürcan da jimnastik yaptığı sırada modern dansla ilgilenmeye başladığını kaydetti.

Gemici ile tanıştıktan sonra dans grubuna dahil olduğunu dile getiren Gürcan, "Sahne aşırı keyifli, çok duygulu ve aynı zamanda hüzünlü." dedi.

Çok fazla çalıştıklarını ve sık prova yaptıklarını anlatan Gürcan, "Yeri geldi hastalandık, yine geldik. Sahnede burnumu kırdım, yine devam ettim." diye konuştu.

Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi Süleyman Işık da küçük yaşlarda halk oyunları ekibinde yer aldığını ancak bu gösterinin çok farklı olduğunu söyledi.

Işık, sahneye çıktığında tamamen karaktere büründüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Duyguya girmek için ilk önce karakteri araştırman gerekiyor. Biz araştırmamızı yaptık ve öyle dans etmeye başladık. Dansla ilgisi olmayan arkadaşlarım ve ailem, gösteriyi izlemeye geldiler. Çok güzel tepkiler aldım. Kendimi geliştirdim. Dans bana çok güzel insanlar kattı."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kocaeli Üniversitesi Göbeklitepe Kocaeli Spor Sanat Kültür Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title