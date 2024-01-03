İnegöl'de Yoğun Sis Etkili Oluyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren sis, sabah saatlerinde de etkili oluyor.

İnegöl'de gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

Yoğun sis, şehir merkezi ile birlikte Cerrah, Mesudiye, Alanyurt, Akhisar bölgelerini etkisi altına aldı.

Sis yoğunluğu özellikle bu bölgelerde daha fazla hissedilirken, görüş mesafesi yer yer 40-50 metreye kadar düştü.

Şehir merkezinde ve çevresindeki yerleşim birimlerinde sürücüler, sisin etkisiyle trafikte yavaş seyrederken yetkililer de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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