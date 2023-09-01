Hanımlar Yöresel Yemeklerle Yeteneklerini Sergiledi

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 4. Dolma, Turşu ve Çilek Festivali çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek ve çilek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen festival renkli görüntülerle devam ediyor.

Hanımlar hünerlerini yöresel yemeklerle sergilediler

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen 4. Dolma, Turşu ve Çilek Festivali çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek ve çilek yarışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen festival renkli görüntülerle devam ediyor. Festival çerçevesinde düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, İskilip dolması, yırtma aşı, su kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler jürinin beğenisine sunan yarışmacılar dereceye girebilmek için maharetlerini sergiledi. Görselliğe de önem verilen yarışmada, yarışmacıların süslediği tabakları jüri üyeleri tarafından puanlandırıldı.

Dolma, Turşu ve Çilek Festivalinin geleneksel hale geldiğini dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, festivallerin amacının kültür, turizm ve ekonomiye katkı bulunmak olduğunu söyledi.

Festival çerçevesinde yöresel yemekler ve ürünler yarışması yapıldığını açıklayan Başkan Ali Sülük, "İskilip'in gastronomisini ön plana çıkaracak bir festival düzenledik. Festivalimizi bundan sonraki yıllarda da zenginleştirerek devam edeceğiz. Yarışmalara yoğun ilgi oldu. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Etkinliklere vatandaşlarında ilgisi büyük. Özellikle gastronomi alanında düzenlenen etkinliklere bayanların ilgisi çok büyük. Farklı alanlarda da çalışmalarımız devam edecek. İl dışından ve yurt dışından gelen hemşerilerimiz var. Festivale katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri MHP Çorum milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak ve protokol üyeleri tarafından verildi.