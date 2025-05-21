Haluk Levent Bilecik'te Coşkulu Bir Konser Verdi

Haluk Levent Bilecik'te Coşkulu Bir Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Bilecik'te sahne aldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, etkinlikte gençlere hitap etti ve Levent'e Atatürk portresi hediye etti.

Şarkıcı Haluk Levent Bilecik'te sahne aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini ifade ederek, "Bugün aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak meşaleyi geleceğe ve ileriye taşıyacağız." dedi.

Subaşı, şarkıcı Levent'e Atatürk portresi hediye etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.