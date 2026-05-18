GTB Başkanlarından 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Meşalesi Gençlerle Aydınlanacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

GTB Başkanları mesajlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin, milletimizin azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede tüm yurda yayıldığını belirterek, 19 Mayıs ruhunun bugün de Türkiye'nin geleceğine yön veren en büyük ilham kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurgulayan GTB Başkanları, milli mücadelenin yalnızca askeri bir zafer değil; aynı zamanda inanç, birlik ve millet iradesinin eşsiz bir destanı olduğuna dikkat çekti.

GTB Başkanları mesajda şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ortaya koyduğu kararlılığın simgesi, Cumhuriyetimize uzanan kutlu yürüyüşün başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı o tarihi adım; umudun, dirilişin ve milli egemenliğe dayanan güçlü bir geleceğin ilk adımı olmuştur.

Aziz milletimiz, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde yürüttüğü kurtuluş mücadelesiyle yalnızca vatanını işgalden kurtarmamış, aynı zamanda bağımsız yaşama iradesini de tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs ruhu; birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bizlere hatırlatan tarihi bir mirastır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir. Çünkü güçlü Türkiye'nin inşası; düşünen, üreten, araştıran, milli değerlerine bağlı ve çağın gerekliliklerini doğru okuyabilen genç nesillerle mümkündür. Bugün bizlere düşen görev; gençlerimizin eğitimine, teknolojik yetkinliklerine, girişimcilik ruhuna ve üretim gücüne katkı sağlayacak ortamları güçlendirmektir. Ülkemizin ekonomik kalkınması, sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabet gücünün artırılmasında gençlerimizin enerjisi ve vizyonu en büyük gücümüz olacaktır. Bu düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı