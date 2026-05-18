Haberler

GTB Başkanlarından 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Meşalesi Gençlerle Aydınlanacak

GTB Başkanlarından 19 Mayıs Mesajı: Bağımsızlık Meşalesi Gençlerle Aydınlanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm...

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

GTB Başkanları mesajlarında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin, milletimizin azmi, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kısa sürede tüm yurda yayıldığını belirterek, 19 Mayıs ruhunun bugün de Türkiye'nin geleceğine yön veren en büyük ilham kaynaklarından biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmediğini vurgulayan GTB Başkanları, milli mücadelenin yalnızca askeri bir zafer değil; aynı zamanda inanç, birlik ve millet iradesinin eşsiz bir destanı olduğuna dikkat çekti.

GTB Başkanları mesajda şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna ortaya koyduğu kararlılığın simgesi, Cumhuriyetimize uzanan kutlu yürüyüşün başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da attığı o tarihi adım; umudun, dirilişin ve milli egemenliğe dayanan güçlü bir geleceğin ilk adımı olmuştur.

Aziz milletimiz, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde yürüttüğü kurtuluş mücadelesiyle yalnızca vatanını işgalden kurtarmamış, aynı zamanda bağımsız yaşama iradesini de tüm dünyaya göstermiştir. 19 Mayıs ruhu; birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bizlere hatırlatan tarihi bir mirastır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyduğu güvenin en güçlü ifadesidir. Çünkü güçlü Türkiye'nin inşası; düşünen, üreten, araştıran, milli değerlerine bağlı ve çağın gerekliliklerini doğru okuyabilen genç nesillerle mümkündür. Bugün bizlere düşen görev; gençlerimizin eğitimine, teknolojik yetkinliklerine, girişimcilik ruhuna ve üretim gücüne katkı sağlayacak ortamları güçlendirmektir. Ülkemizin ekonomik kalkınması, sürdürülebilir büyümesi ve küresel rekabet gücünün artırılmasında gençlerimizin enerjisi ve vizyonu en büyük gücümüz olacaktır. Bu düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kocaelispor'u yenmesi yetmedi; Antalyaspor küme düştü, taraftarlar başkana tepki gösterdi

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!