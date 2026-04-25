Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Gürsoy: 'Biz o ruhu diri tuttuğumuz sürece ne bayrak iner ne bu millet geri adım atar'

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı gerçekleştirildi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, protokol ve binlerce öğrenci katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Bakan Yardımcısı Koçoğlu gençlere hitap etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy "Bir hafızayı tazelemek, bir ruhu yeniden hissetmek, bir emaneti omuzlamak için bir araya geldik. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın farklı köşelerinden buraya gelen siz genç arkadaşlarım attığınız her adımda sadece bir yolu değil, bir inancı, kararlılığı ve mirası taşıdınız. Şimdi şehitler abidesinin huzurundayız. Öyle bir yerdeyiz ki burada kelimeler eksik kalır, cümleler yetersiz kalır. Hepimizin burada idrak ettiği üzere Çanakkale sadece bir cephe değildir. Bir milletin geri adım atmama iradesidir. İnancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin tarihe sığmayan halidir"dedi.

Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy Çanakkale ruhuna değinerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihine sahip çıkan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden bir gençliğin güçlü göstergesi şu an karşımızda. ve bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılında çok daha güçlü, çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sizler de biliyorsunuz savunmadan teknolojiye, spordan bilime ve sanata uzanan geniş bir alanda kendi ayakları üzerinde duran, kendi sözünü söyleyen bir ülkenin evlatlarıyız. Bütün bu başarının temelinde buradaki ruh yatıyor, Çanakkale ruhu. İşte biz o ruhu diri tuttuğumuz sürece ne bayrak iner ne bu millet geri adım atar" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy gençlerle birlikte şehitliklere karanfil bıraktı. Toplu hatıra fotoğrafı da çekildi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün kapanış programı Türk Yıldızlar gösterisiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

