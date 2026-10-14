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Gençler Arası Tiyatro Yarışması'nda 7 bölge Antalya'da final için yarışıyor

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Gençler Arası Tiyatro Yarışması'nda 7 bölge Antalya'da final için yarışıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması'nın Türkiye yarı finali başladı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki yarışmada 7 bölgeden ekipler finale kalmak için oyunlarını sahneliyor. Final, 17 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Antalya'da düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması'nın Türkiye yarı finali başladı.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmada, Türkiye'nin 7 bölgesinden yarı finale katılmaya hak kazanan ekipler, hazırladıkları oyunları sahneleyerek finalde yer alabilmek için mücadele ediyor.

Yarı finalde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Mardin, Doğu Anadolu Bölgesi'ni Erzurum, Akdeniz Bölgesi'ni Antalya, İç Anadolu Bölgesi'ni Konya, Ege Bölgesi'ni Kütahya, Karadeniz Bölgesi'ni Trabzon, Marmara Bölgesi'ni ise İstanbul ekipleri temsil ediyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, programın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin sanatla buluşmasına katkı sunmayı ve sanatsal çalışmalarında onlara destek olmayı önemsediklerini söyledi.

Gençlik merkezlerinin, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağladığını belirten Gürhan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerle aynı organizasyonda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Gürhan, yarışmanın finalinin 17 Ekim saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda düzenleneceğini kaydetti.

Tiyatroseverleri final programına davet eden Gürhan, etkinlik kapsamında Eser Yenenler'in stand-up gösterisinin de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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