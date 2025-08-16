Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte çeşitli yarışmalar düzenlendi ve ödüller verildi. Festival, İlyas Yalçıntaş konseriyle sona erecek.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.
İlçede kortej yürüyüşüyle başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Festivalin ilk günü şarkıcı İlyas Yalçıntaş konseriyle son bulacak.